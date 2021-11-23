كسيفة: اعتداء على امرأة وحبسها واعتقال والدتها وشقيقها

اعتقلت الشرطة اليوم، الثلاثاء، امرأة وابنها بشبهة ضلوعهما بالاعتداء على ابنتها وحبسها في بلدة كسيفة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المرأة تعرضت للاعتداء وحبسها داخل غرفة على يد أفراد عائلتها دون تقديم العلاج لها أو التواصل معها.

وجاء في بيان للشرطة أنه جرى العثور على المرأة داخل غرفة مقفلة، وقد جرى تخليصها وتقديم العلاج لها إذ وصفت حالتها بالمتوسطة.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة التي لم تتضح خلفيتها بعد.