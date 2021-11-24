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المصادقة على مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا

تاريخ النشر: 24/11/2021 - 18:10

المصادقة على مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا
مطار قلنديا المهجور، شمال القدس المحتلة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، على مخطط استيطاني ضخم يقام على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور، لتوسيع مستوطنة "عطروت".

ويشمل المخطط الاستيطاني بناء نحو 11 ألف وحدة استيطانية وفنادق، ومرافق وحدائق عامة ومجمعات تجارية ومناطق صناعية تقام على 1،243 دونما شمالي مندينة القدس المحتلة.

وكان المخطط الاستيطاني شمال القدس قد وضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في أكثر من مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، وخصوصا المعارضة التي أبدتها الإدارة الأميركية السابقة، برئاسة باراك أوباما في حينه، التي عارضت التوسع الاستيطاني بالقدس.

وتعمل وزارة الإسكان الإسرائيلية، على "تخطيط استخدام الأراضي" التي سيتم استغلالها لإقامة المنطقة الاستيطانية، على أن يتم تقديم الخطة المتعلقة بتخصيص استخدامات الأراضي على المناطق التي تم تخطيطها للجنة التخطيط والبناء التابعة لمنطقة القدس.

وبحظى المخطط الاستيطاني بدعم كبير من رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليئون، ورئيس كتلة المعارضة في البلدية، ووزير الإسكان في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين.

ويقع مطار القدس الدولي على أراضي بلدة قلنديا في شمال مدينة القدس، وهو المطار الأقدم في فلسطين حيث تمت إقامته في العام 1920، خلال فترة الانتداب البريطاني على أرض مساحتها 650 دونما. وحتى الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة عام 1967 تم استخدام المطار للأغراض السياحية والتجارية من وإلى القدس.

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#بلدية الاحتلال في القدس
#القدس المحتلة
#مخطط استيطاني
#مطار القدس الدولي
#مطار قلنديا المهجور

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