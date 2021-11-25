  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال مشتبه من شفاعمرو على خلفية قتل إبراهيم بلقيس

تاريخ النشر: 25/11/2021 - 13:21

اعتقال مشتبه من شفاعمرو على خلفية قتل إبراهيم بلقيس
ضحيّة جريمة القتل إبراهيم بلقيس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة شابا، في الثلاثينيات من العمر، من مدينة شفاعمرو بشبهة ضلوعه في جريمة قتل الشاب إبراهيم بلقيس من مدينة حيفا، مساء أمس الأربعاء.

ووفقا للشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق بعد أن تلقت بلاغا عن إصابة رجل بجروح خطيرة ونقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، إذ أعلن الأطباء عن وفاته هناك.

وأضافت أنها ستطلب تمديد اعتقال المشتبه به في محكمة الصلح في حيفا، اليوم.

هذا، وقُتِل الشاب إبراهيم بلقيس الذي يبلغ من العمر 29 عاما، وأُصيب آخر بجراح، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في حيّ الحليصة بحيفا.

بودكاست عرب 48

#العنف والجريمة
#إبراهيم بلقيس
#جرائم القتل
#حيفا
#شفاعمرو

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تسريح أحد معتقلي الهبة الشعبية من عكا
تسريح أحد معتقلي الهبة الشعبية من عكا

2021-11-25

محطات التطعيم ضد فيروس كورونا بالمجتمع العربي الخميس والجمعة
محطات التطعيم ضد فيروس كورونا بالمجتمع العربي الخميس والجمعة

2021-11-25

مصرع شاب إثر انزلاق سيارته إلى البحر الميت
مصرع شاب إثر انزلاق سيارته إلى البحر الميت

2021-11-25

الأكثر قراءة

قتيل ومصابان في جريمتي إطلاق نار بحيفا والنقب

قتيل ومصابان في جريمتي إطلاق نار بحيفا والنقب

2021-11-24
بالحرب المقبلة: خطة إسرائيلية لحشد قوات بمحيط البلدات العربية

بالحرب المقبلة: خطة إسرائيلية لحشد قوات بمحيط البلدات العربية

2021-11-24
اعتقال 41 مشتبها بمخالفات سلاح ومخدرات في النقب

اعتقال 41 مشتبها بمخالفات سلاح ومخدرات في النقب

2021-11-24
غانتس: الاتفاق مع المغرب يسمح ببداية التعاون الأمني الرسمي

غانتس: الاتفاق مع المغرب يسمح ببداية التعاون الأمني الرسمي

2021-11-24
5 قتلى و7 جرحى في عدوان إسرائيلي على حمص السورية

5 قتلى و7 جرحى في عدوان إسرائيلي على حمص السورية

2021-11-24