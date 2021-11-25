اعتقال مشتبه من شفاعمرو على خلفية قتل إبراهيم بلقيس

اعتقلت الشرطة شابا، في الثلاثينيات من العمر، من مدينة شفاعمرو بشبهة ضلوعه في جريمة قتل الشاب إبراهيم بلقيس من مدينة حيفا، مساء أمس الأربعاء.

ووفقا للشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق بعد أن تلقت بلاغا عن إصابة رجل بجروح خطيرة ونقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، إذ أعلن الأطباء عن وفاته هناك.

وأضافت أنها ستطلب تمديد اعتقال المشتبه به في محكمة الصلح في حيفا، اليوم.

هذا، وقُتِل الشاب إبراهيم بلقيس الذي يبلغ من العمر 29 عاما، وأُصيب آخر بجراح، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في حيّ الحليصة بحيفا.