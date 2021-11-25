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قتيلة في المغار

تاريخ النشر: 25/11/2021 - 16:48

قتيلة في المغار
من مكان الجريمة بالمغار، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قُتلت امرأة، تبلغ 32 عاما، في جريمة إطلاق نار بقرية المغار، بعد ظهر اليوم الخميس.

وضحية الجريمة تدعى رشا ستاوي، وهي أم لطفلة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا في مركز الطوارئ 101 بلاغا، الساعة 15:26، عن امرأة تبلغ 32 عاما، وهي فاقدة للوعي في قرية المغار. وأبلغ المسعفون والمضمدون أن المرأة عانت إصابات اخترقت جسمها، وأقروا وفاتها على الفور في المكان".

ضحية الجريمة رشا ستاوي

وأفادت مصادر محلية أن الشابة قُتلت في جريمة إطلاق نار بالقرب من منزل والديها في المغار.

واستُدعيت قوات من الشرطة، إذ فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت جمع الأدلة والبينات من المكان، وأعمال البحث عن الجناة بمساعدة مروحية.

وتزامنت جريمة القتل في المغار، اليوم، مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، إذ تنظم جمعيات نسوية وحقوقية فلسطينية فعاليات محلية ومسيرات ووقفات احتجاجية في عدد من البلدات لإطلاق صرخة ضد تعنيف النساء تحت عنوان "نازلات عالشارع نقول: فش حرية مع الذكورية".

99 قتيلا بينهم 15 امرأة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021

وشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 99 قتيلا بينهم 15 امرأة، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

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#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#جرائم قتل النساء
#رشا ستاوي

قتيلة في المغار

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