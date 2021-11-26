مصرع مسن من نحف بحادث طرق وهو في طريقه للمسجد الأقصى

لقي الحاج علي إبراهيم قدورة (70 عاما) من قرية نحف مصرعه في حادث طرق وقع على شارع 1، وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر بالمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، قبيل فجر اليوم الجمعة.

واستدعيت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت ملفا للتحقيق وجمع الدلائل والبينات. وجرى إغلاق الشارع لفترة من الوقت بسبب الحادث.

ووفقا للشرطة فإن "محققي السير أجروا تحقيق في ملابسات حادث الطرق الذي وقع بين سيارتين على شارع رقم 1 بين مفرق عنابة ومفرق اللطرون باتجاه مدينة القدس، ما أسفر عنه مصرع شخص وإصابة آخر بجروح، وجرى نقل المصاب للمستسفى لاستكمال العلاج".

وأضافت أنه "تبين من التحقيق الأولي أن واحدة من السيارتين توقفت على جانب الشارع لسبب غير معروف بعد، وقد اصطدمت بها السيارة الثانية التي كان يقودها، وفقا للشبهات، سائق تحت تأثير الكحول".

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 326 شخصا بينهم 97 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم.