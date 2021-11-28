الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل

اقتحم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، للمشاركة في مراسم احتفال بما يُسمى "عيد الأنوار"(حنوكا) اليهودي.

وعلى وقع الاقتحام، منعت قوات الاحتلال دخول المصلين إلى الحرم الخليلي كما اعترضت طريق الأهالي المتوجهين إلى منازلهم الواقعة في شارع الشهداء في محيط الحرم الإبراهيمي، فيما رافق الرئيس الإسرائيلي في اقتحام الحرم، مجموعة من قادة المستوطنين.

وفي كلمة له من داخل الحرم، ادعى هرتسوغ أن "العلاقة التاريخية للشعب اليهودي مع الخليل وتحديدا مع الحرم الإبراهيمي، مع تراث الأمهات والآباء، أمر لا يرقى إليه الشك. يجب أن يكون الاعتراف بهذا التقارب فوق كل خلاف".