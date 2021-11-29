استقالة الرئيس التنفيذى لـ"تويتر" جاك دورسي

تنحّى جاك دورسي أحد مؤسسي تويتر من منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي، حسبما أعلنت الشركة. وسيخلفه باراغ أغراوال، كبير مسؤولي التكنولوجيا الحالي في تويتر.

وسيظل دورسي ضمن مجلس الإدارة حتى انتهاء فترته في 2022.

وكان أغراوال المدير التكنولوجي للشركة منذ عام 2017 ولتويتر منذ 2011.

وفي خطاب نشره في حسابه على تويتر، قال دورسي إنه "حزين للغاية لكنه أيضا سعيد بحق" لمغادرة منصبه "لأن ذلك كان قراره".

وواجه دورسي مشاغل عديدة بعيدا عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر، بدءا بفكرة أنه أيضا كان المؤسس والمدير التنفيذي لشركة السدادات سكوير. ولطالما شكا منتقدون من أن هذا قسم اهتمامه ضد مصلحة تويتر.

وارتفعت أسهم تويتر 5 بالمائة إلى 49.7 بالمائة في التداولات الصباحية بعد الإعلان.

وكان دورسي قد أصبح الرئيس التنفيذي لتويتر عام 2007 لكنه أجبر على ترك المنصب بعدها بعام. وعاد إليه في 2015.

وبالرغم من أن تويتر يضم رموزا وشخصيات عامة وساسة ومشاهير وأنه المنصة المفضلة للصحافيين، فإن قاعدة مستخدميه تأتي خلف منافسيه القدامى بكثير، مثل "فيسبوك" و"يوتيوب"، والجدد مثل "تيك توكط.

ولدى تويتر نحو 200 مليون مستخدم نشط يوميا فقط، حسب مقياس مشترك لهذه الصناعة.