رسميًّا: ميسي يفوز بالكرة الذهبيّة للمرة السابعة في تاريخه

فاز الأرجنتينيّ ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، مساء الإثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لعام 2020 -2021.

ليفاندوفسكي أفضل مهاجم

في السياق، حصد البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي جائزة أفضل مهاجم لعام 2021 من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الأحد.

وجاء تتويج نجم بايرن ميونخ بالجائزة بعد تألقه في الموسم الفائت في الدوري الألماني وتسجيله 41 هدفا كأفضل هداف في المسابقة، كما أنه يتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي برصيد 14 هدفا.

ويُعتبر ليفاندوفيسكي مرشح قوي للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم والتي يتنافس عليها مع عدة نجوم أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما.

وسبق أن نال الهداف البولندي جائزتي أفضل لاعب في العالم لعام 2020 الفائت الممنوحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأفضل لاعب في أوروبا لنفس العام الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا".

الإسبانية بوتياس أفضل لاعبة في العالم

وفازت الإسبانية أليكسيا بوتياس بالكرة الذهبية النسوية الثالثة في التاريخ، الإثنين في باريس، لتتوج موسمًا أحرزت فيه أيضًا لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مع فريقها برشلونة.

وخلفت بوتياس النروجية آدا هيغربيرغ المتوجة بالنسخة الأولى في التاريخ عام الأولى في التاريخ عام 2018، والبطلة والأسطورة الأميركية ميغان رابينوي التي ظفرت الثانية عام 2019.

وقالت عقب استلام الجائزة "أنا متأثرة كثيرا" قبل أن تشكر زميلاتها في الفريق "إنها جائزة فردية لكنها عمل جماعي".

وقدمت بوتياس موسما رائعا مع برشلونة وقادته إلى تحقيق ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) مع تسجيلها هدفا في المباراة النهائية ضد تشلسي الإنكليزي (4-صفر).

وبلغت بوتياس (27 عاما) هذا الموسم قمة مستواها في مسيرتها الكروية التي بدأتها في ساباديل وتابعتها في إسبانيول برشلونة حيث استهلت مشوارها الاحترافي ثم ليفانتي.

في عام 2012، انضمت أخيرًا إلى ناديها المفضل برشلونة وفازت معه في موسمها الأول بالثنائية (الدوري والكأس المحليان). سجلت أكثر من 150 هدفا لبرشلونة.

وتدافع بوتياس عن ألوان المنتخب الإسباني منذ عام 2013، وتوجت بطلة أوروبا تحت 17 عامًا مرتين (2010 و 2011).

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