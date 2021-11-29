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مواجهات وإصابات بين الشرطة الإسرائيلية وأهالي أبو تلول بالنقب

تاريخ النشر: 29/11/2021 - 11:10

مواجهات وإصابات بين الشرطة الإسرائيلية وأهالي أبو تلول بالنقب
من مداهمة الشرطة لأبو تلول، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نشبت صباح اليوم، الإثنين، مواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية وعدد من المواطنين في قرية أبو تلول بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وجاء في التفاصيل، أن المواجهات أسفرت عن 5 إصابات بينها لأطفال وقد وصفت بأنها طفيفة؛ في الوقت الذي لم تعرف فيه الخلفية وراء مداهمة الشرطة واستفزازها للمواطنين.

وشهدت بلدة أبو تلول قبل أيام حملة مداهمة من قبل الشرطة، إذ نفذت أعمال تفتيش عن أسلحة واعتقلت عددا من المشتبهين.

وتقع أبو تلول شرق بئر السبع بمسافة 15 كم وهي جنوب طريق بئر السبع - ديمونا، ويحدها من الجانب الشرقي قريتا أم متنان والمذبح ومن الغرب صويوين وخشم زنة. وصودرت أغلب أراضي القرية عام 1978 بعد اتفاقية السلام التي أبرمت بين إسرائيل ومصر، وقد صادرت الدولة آنذاك أكثر من 95% من أراضي القرية ومن قرية وادي المشاش ومنطقة الرميل التابع لقرية أم متنان. وتحرك سكان أبو تلول الذين يسكنون في هذه المنطقة المصادرة إلى الطرف الشمالي للمنطقة. ويعاني السكان من مضايقات السلطات الإسرائيلية كسائر القرى العربية بالنقب، وقد حكم على المئات من المباني بالهدم وفرضت على أصحابها غرامات باهظة.

وسميت أبو تلول بهذا الاسم نسبة إلى منطقة تكثر فيها التلال الصغيرة، وأبو تلول منطقة كبيرة تضم بداخلها مناطق أخرى لها، والعائلات التي تسكن القرية هي الأعسم، وأبو سبيلة، والحميدي، والنباري، وأبو هدوبة، والفيومي، وأبو قطيفان وغيرها.

وتدار شؤون أبو تلول، اليوم، إلى جانب قرى أبو قرينات، وقصر السرّ، وبير هداج من قبل المجلس الإقليمي واحة الصحّراء.

بودكاست عرب 48

#أبو تلول
#النقب
#مواجهات

مواجهات وإصابات بين الشرطة الإسرائيلية وأهالي أبو تلول بالنقب

مواجهات وإصابات بين الشرطة الإسرائيلية وأهالي أبو تلول بالنقب

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