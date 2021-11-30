كأس العرب: افتتاح الدورة العاشرة بعد تسع سنوات من التوقف 

افتُتحت الدورة العاشرة من بطولة كأس العرب، اليوم الثلاثاء، على استاد البيت في العاصمة الدوحة، بعد تسع سنوات من التوقف.

وانطلق حفل الافتتاح الرسمي للبطولة قبيل مباراة قطر والبحرين التي شهدت فوز أصحاب الدار، باستعراض فني وموسيقي ضخم، وقد افتتح البطولة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

وحضر أيضا مراسم الافتتاح رؤساء ومسؤولون، بينهم الرؤساء؛ الفلسطيني محمود عباس، واللبناني ميشيل عون، والصومالي محمد عبد الله فرماجو، ونائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر.

كما حضر الافتتاح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله الثاني، ووزير الشباب والرياضة التركي، محمد قصاب أوغلو، والسفير التركي لدى الدوحة، مصطفى كوكصو، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو.

(الأناضول)

من جهته عقّب إنفانتينو بكلمة مقتضبة داعيا إلى العمل "معا" لإنجاح البطولة مستخدما الكلمة بالعربية.

وتعود كأس العرب بثوبها الجديد بعد غياب تسع سنوات، في ضيافة قطرية لستة عشر منتخبا يتواجهون على ستة من الملاعب المونديالية الثمانية.

An astounding opening ceremony at Al Bayt stadium as the crowds gather for Qatar's first #FIFArabCup match, against Bahrain pic.twitter.com/UMbtACbZLT — Road to 2022 (@roadto2022en) November 30, 2021

وللمرة الأولى تقام كأس العرب تحت مظلة الاتحاد الدولي (فيفا)، في نهائيات ستكون بمثابة بروفة مصغّرة لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز في نهاية 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وتوافدت الجماهير بأعداد كبيرة إلى الملعب الذي يعدّ الأكبر في البطولة، وثاني أكبر الاستادات في ملاعب كأس العالم الثمانية، بسعة 60 ألف متفرج.

وقبل انطلاق مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والبحرين، تضمن الحفل عروضا موسيقية وأخرى لألعاب نارية، بالإضافة إلى فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية وتروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم.

والمنتخبات المشاركة هي: قطر، العراق، البحرين، عمان، تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا، المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين، الجزائر، مصر، لبنان والسودان.

وتستمر البطولة حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وهي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي.

وتعود البطولة بعد توقف 9 سنوات، وتوجت 5 منتخبات بلقب كأس العرب، وهي العراق بـ4 ألقاب، والسعودية بلقبين، وكل من مصر المغرب وتونس بلقب واحد.

وللمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم، بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا، على 8 ملاعب، بينها ملعب "البيت" الذي انطلقت منه بطولة كأس العرب.

قطر تستهلّ مشوارها بفوز صعب على البحرين

واستهلت قطر مشوارها في البطولة بانتصار صعب على نظيرتها البحرين بهدفٍ دون رد، على أرض استاد "البيت"، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وجاء هدف منتخب قطر الوحيد في الدقيقة 71 عن طريق لاعب الوسط عبد العزيز حاتم، في مباراة كان منتخب البحرين هو الأكثر استحواذا وخطورة خلال مجرياتها.

لاعبو المنتخب القطري يحتفلون بالهدف (أ ب)

وسبق هذه المواجهة لقاء آخر جمع منتخب العراق بنظيره العُماني وانتهى بالتعادل بين الطرفين بهدفٍ لمثله.

وتقدمت عُمان أولا عبر صلاح اليحيائي في الدقيقة 78 من علامة جزاء، ثم عادل للعراق لاعبه حسن عبد الكريم من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 8 من الوقت المبدد.

وفي ضوء النتائج المسجلة في الجولة الأولى، تصدرت قطر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، تليها العراق وعُمان في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة، في حين تحتل البحرين المركز الرابع بدون نقاط.

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة العراق وعمان

وحسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله مواجهة العراق وعمان، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب، على استاد "الجنوب" في مدينة الوكرة بقطر.

(الأناضول)

وتقدم منتخب عُمان أولا بهدف أول في اللقاء أحرزه صلاح اليحيائي في الدقيقة 78 من علامة جزاء، ثم عادل للعراق لاعبه حسن عبد الكريم من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 8 من الوقت المبدد.

ولعب "أسود الرافدين" منذ الدقيقة 68 بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط ياسر صفاء القاسم لنيله البطاقة الصفراء الثانية.