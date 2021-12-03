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إصابة خطيرة بانقلاب جرار في عرابة البطوف

تاريخ النشر: 03/12/2021 - 14:34

إصابة خطيرة بانقلاب جرار في عرابة البطوف
من مكان الحادث في عرابة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص (47 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انقلاب جرار وقع بالقرب من المقبرة الجديدة في مدينة عرابة البطوف، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب في المكان ونقلته بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقى مركز نجمة داود الحمراء في منطقة 'آشر' بلاغا، الساعة 12:57، حول انقلاب جرار في عرابة، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية وأجرى عمليات إنعاش للمصاب (47 عاما) الذي وصفت حالته بالحرجة، وأحيل للعلاج في المركز الطبي للجليل".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث انقلاب الجرار.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 331 شخصا بينهم 99 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم أمس الخميس.

بودكاست عرب 48

#عرابة
#البطوف
#حوادث الطرق
#انقلاب جرار

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