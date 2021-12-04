إنعاش رجل بعد تعرضه للغرق في تل أبيب

تعرض شخص، في الأربعينيات من عمره، للغرق في أحد شواطئ تل أبيب، وسط البلاد، وقد وصفت حالته بالحرجة، مساء اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 16:00 حول حادث غرق في شاطئ ’تل باروخ’ بتل أبيب، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لرجل إذ وصفت حالته بالحرجة".

وذكر أحد المضمدين أنه "مع وصولنا إلى المكان شاهدنا رجلا في الشاطئ وهو فاقد للوعي ودون نبض وتنفس، وقالوا لنا إن زورقا قام بانتشاله بينما كان في عمق البحر، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش ثم جرى نقله إلى المستشفى".

وأحيل الغريق، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب لاستكمال العلاج.