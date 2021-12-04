القدس المحتلة: شهيد بنيران قوات الاحتلال وإغلاق مداخل البلدة القديمة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد عصر اليوم السبت، النار من مسافة صفر في منطقة باب العامود، على الشاب الفلسطيني محمد شوكت أبو سليمة وهو من سلفيت من الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت طواقم الإسعاف لاحقًا عن استشهاده.

الشهيد والأسير المحرر محمد شوكت أبو سليمة

وأظهر شريط فيديو مصوّر وثّقه أحد المارّة، لحظة إطلاق النار على الشاب المقدسيّ، بينما كان ملقى أرضًا دون مقاومة أو تشكيل خطر على أحد، أُطلق عليه النار على يد عنصرين من عناصر الاحتلال بالحد الأدنى بـ6 رصاصات على جسده.

قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق النار على شاب فلسطيني وتعدمه من مسافة صفر #القدس #باب_العامود #الاحتلال pic.twitter.com/z2gxrfXfYz — موقع عرب 48 (@arab48website) December 4, 2021

وزعم الاحتلال أن الشاب نفّذ عملية طعن لمستوطن يبلغ من العمر 20 عاما، كان مارًا من منطقة باب العامود، وقالت طواقم الإسعاف عن الحالة الصحية للمستوطن إنها بين متوسطة وخطيرة.

وفي أعقاب استشهاد الشاب المقدسي، أغلقت قوات الاحتلال مداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة المؤدية للمسجد الأقصى.

واندلعت مواجهات في محيط منطقة باب العامود، بين الفلسطينيين وقوات شرطة الاحتلال، وأظهرت مقطاع فيديو إطلاق قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوت.