استطلاع: نتنياهو يعزز قوته وأغلبية رافضة للتناوب بين بينيت ولبيد

أظهر استطلاع للرأي العام، نُشر مساء اليوم، الأحد، حصول القائمة المشتركة، في انتخابات تجرى اليوم، على 6 مقاعد برلمانية، في حين تحصل القائمة "الموحدة" (الإسلامية الجنوبية) على 5 مقاعد.

ووفقا لاستطلاع القناة 12، يحصل "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، على 34 مقعدا، فيما يحل حزب "يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، ثانيا بحصوله على 19 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع نتائج لافتة، منها فشل حزب "تيكفا حداشا" برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، في تجاوز نسبة الحسم (يحصل على 2.4% من أصوات الناخبين)، فيما عبّر أغلبية المستطلعة آراؤهم عن رفضهم تنفيذ اتفاق التناوب بين لبيد ونفتالي بينيت ("يمينا") على رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

القائمة عدد المقاعد "الليكود" 34 "يش عتيد" 19 "شاس" 9 "كاحول لافان" 9 "العمل" 7 "يهيدوت هتوراه" 7 "الصهيونية الدينية" 7 "يمينا" 6 القائمة المشتركة 6 "يسرائيل بيتينو" 6 "ميرتس" 5 "العربية الموحدة" 5 "تيكفا حداشا" 0

ووفقا للاستطلاع، تفشل المعسكرات في حشد أغلبية لتشكيل ائتلاف حكومي من 61 عضو كنيست، إذ يحصل الائتلاف الحالي على 57 مقعدا؛ كما يحصل معسكر نتنياهو (الليكود والأحزاب الحريدية و"الصهيونية الدينية")، على نفس العدد من المقاعد (57).

وعن الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، عبر 45% عن دعم تولي بنيامين نتنياهو للمنصب (66% من ناخبي اليمين)، فيما أيد 25% تولي رئيس الحكومة الحالي، بينيت، للمنصب (16% من ناخبي اليمين. وفي مقارنته مع لبيد، حظي نتنياهو بدعم 48% من المستطلعة آراؤهم، فيما حصل لبيد على دعم 24%.

وعن طبيعة الائتلاف الحكومي الحاكم، قال 43% إنهم يدعمون تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، في حين قال 36% إنهم يؤيدون الائتلاف الحالي بقيادة بينيت ولبيد.

وعن تنفيذ اتفاق التناوب بين بينيت ولبيد، عبّر 44% عن معارضتهم لذلك، في حين قال 40% إنهم يدعمون تنفيذ الاتفاق الذي تشكل بموجبه الائتلاف الحكومي الحالي، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وعن القضايا التي ينبغي على الحكومة الإسرائيلية معالجتها، قال 39% إن غلاء المعيشة هي المسألة الأكثر إلحاحا، في حين رأى 34% أن محاربة العنف والجريمة يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة، فيما قال 12% إن مواجهة المشروع النووي الإيراني هي المسألة الأهم. وحلّت مواجهة كورونا (6%) في مرتبة متدنية في اهتمامات الناخب الإسرائيلي.

وشمل الاستطلاع عينة مكونة من 509 أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4% وأجري بواسطة معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع.