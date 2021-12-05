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تمديد اعتقال سائق سيارة أجرة من المثلث بادعاء مساعدة منفذ عملية القدس

تاريخ النشر: 05/12/2021 - 15:20

تمديد اعتقال سائق سيارة أجرة من المثلث بادعاء مساعدة منفذ عملية القدس
من مكان إعدام الشهيد أبو سليمة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت المحكمة في القدس اليوم، الأحد، اعتقال مواطن، في الأربعينيات من عمره، من مدينة كفر قاسم بادعاء تقديم المساعدة لمنفذ عملية الطعن في باب العامود، الشهيد محمد شوكت أبو سليمة، من سكان سلفيت بالضفة، أمس السبت.

وجرى تمديد اعتقال الشاب وهو سائق سيارة أجرة لمدة 5 أيام لغاية يوم الخميس المقبل.

وادعت الشرطة أن سائق سيارة الأجرة قام بنقل أبو سليمة إلى المكان الذي وقعت فيه عملية الطعن، وأصيب على إثرها مستوطن بجروح وصفت بأنها متوسطة.

وأظهر شريط مصور وثقه أحد المارة، لحظة إطلاق النار على منفذ العملية، بينما كان ملقى أرضا دون مقاومة أو تشكيل خطر على أحد، إذ أطلق عنصران من "حرس الحدود" 6 رصاصات، على الأقل، على جسده ما أسفر عن استشهاده متأثرا بجروحه.

بودكاست عرب 48

#باب العامود
#القدس
#محمد شوكت أبو سليمة
#كفر قاسم

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