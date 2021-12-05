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حيفا: تشييع حاشد للشبّان الثلاثة ضحايا حادث الطرق

تاريخ النشر: 05/12/2021 - 18:25

حيفا: تشييع حاشد للشبّان الثلاثة ضحايا حادث الطرق
خلال تشييع جثامين الشبان
عرب ٤٨

شيّعت جماهير غفيرة من حيفا وخارجها، مساء اليوم الأحد، جثامين الشبان الثلاثة، ضحايا حادث الطرق الذين لاقوا مصارعهم في حادث انقلاب سيارة على شارع 70 قرب مفرق مدينة طمرة الرئيسي، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت.

وشارك في التشييع أهالي المدينة، بالإضافة إلى وافدين من خارجها، وبمشاركة قادة سياسيين. وتذمّر بعض الأهالي مما عدّوه تأخرًا بتسليم الجثامين، من قِبل معهد الطبّ الشرعي "أبو كبير".

ولقي الشبان محمود قلق وراجح حجازي وماهر حماد (22 عاما)، مصارعهم في الحادث، في حين تُشير معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 331 شخصا بينهم 99 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم الخميس الماضي.

تفاصيل أوفى تباعا...

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#تشييع الشبان الثلاثة
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#طمرة
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