لبيد إلى القاهرة الأسبوع المقبل.. في "بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه السيسي

يعتزم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الاجتماع بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة مقررة الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وأشارت القناة إلى أن الزيارة تأتي في ما وصفته بـ"بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه الرئيس المصري، في سياق جهود الوساطة المصرية بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وخلال الزيارة، يعتزم لبيد الاجتماع بنظيره المصري، سامح شكري، وغيره من المسؤولين المصريين؛ في حين لم يؤكد الجانب المصري "حتى الآن"، ما إذا كانت الزيارة ستشمل عقد اجتماع ثنائي بين لبيد والسيسي

ولفتت القناة إلى أن الغرض من الزيارة التي "تحمل طابعا أمنيا وسياسيا"، هو مناقشة التطورات على صعيد "القضية الفلسطينية وقطاع غزة"، "مع التركيز" على صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية ("حماس").

ومن المتوقع أن يجتمع لبيد مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين لمناقشة قضايا إقليمية، "مثل أفق التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، إلى جانب قضايا سياسية وأمنية أخرى"، بحسب القناة 12.

وفي ما وصف بـ"بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه السيسي، سيعيد لبيد للرئيس المصري قطع أثرية مصرية "تم تهريبها إلى إسرائيل بشكل غير قانوني وحفظت من قبل سلطة الآثار الإسرائيلية"، على حد تعبير القناة.

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم وزير الأمن الأسبق، موشي ديّان، كانوا قد نهبوا مئات القطع الأثرية المصرية في الفترة بين عامي 1967 و1974، بعد احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء، إثر هزيمة حزيران/ يونيو 1967.