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إدانة قاتل زوجته في طوبا الزنغرية

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 10:55

إدانة قاتل زوجته في طوبا الزنغرية
من مكان الجريمة بطوبا الزنغرية (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أدانت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الثلاثاء، أحمد هيب (63 عاما) من سكان قرية عرب الهيب، بارتكابه جريمة قتل زوجته نورة هيب كعبية (53 عاما).

ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، يوم 27 أيلول/ سبتمبر 2020، أن "المتهم والضحية تزوجا منذ نحو 4 أعوام ولم ينجبا أطفالا، ونشبت خلافات بينهما وأولاد المتهم من زوجة سابقة، على إثرها قدمت الضحية والمتهم عددا من الشكاوى للشرطة ضد الأبناء، ما أدى إلى إبعاد المتهم عن مكان إقامته".

المرحومة نورة هيب

وتبين أنه "في تموز/ يوليو 2020 انتقل المتهم للعيش في منزل شقيقته بطوبا الزنغرية، واعتادت الضحية على البقاء معه بين الحين والآخر، وفي أحد الأيام اندلع نقاش حاد بينهما، اتهم خلاله الزوج الضحية بأنها مصدر خلافاته مع أولاده، وطالبها بالتراجع عن شكواها ضد ابنه وسط تهديدها بضربها بالفأس".

وأضافت أنه "بعد تصرفات المتهم، قامت الضحية بتركه وانتقلت للعيش مع شقيقتها في قرية الكعبية، وبعد مغادرتها قام المتهم بنقل رسائل إلى أفراد عائلتها واعتذر لها وحاول استرضائها من أجل إعادتها للعيش معه، وعشية عيد الأضحى وافقت الضحية على العودة والعيش مع المتهم في المنزل بطوبا الزنغرية".

ووفقا للائحة الاتهام، فإنه "في يوم 20 آب/ أغسطس 2020 تواجد المتهم والضحية في المنزل بطوبا الزنغرية، وحينما خلدت الضحية للنوم في ساعات المساء، أقدم المتهم على إلقاء حجر رحى بوزن 16 كغم على رأس الضحية ما أسفر عن وفاتها متأثرا بجراحها الخطيرة".

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#عرب الهيب
#طوبا الزنغرية
#جرائم قتل النساء
#أحمد هيب
#نورة كعبية

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