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فرنسا: اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل الخاشقجي أثناء محاولة عودته للسعودية

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 17:45

فرنسا: اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل الخاشقجي أثناء محاولة عودته للسعودية
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اعتقلت السلطات الفرنسية، مساء اليوم، الإثنين، خالد العتيبي، أحد المشتبه بهم في قتل الصحافي السعودي، جمال الخاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، في مطار شارل ديغول، بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، عن إذاعة "آر.تي. إل" الفرنسية. وأفادت بأن عملية الاعتقال نفذت عدمنا كان يستعد العتيبي للمغادرة من مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية، باريس، متوجها إلى العاصمة السعودية، الرياض.

وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية، أن العتيبي مطلوب من قبل الإنتربول الدولي بعد إصدار مذكرة توقيف بتهمة الاغتيال الصادرة عن السلطات القضائية في تركيا.

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#خالد العتيبي
#جمال الخاشقجي
#مطار شارل ديغول
#السعودية
#الرياض

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