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مصرع سائق دراجة كهربائية صدمته شاحنة قرب اللد

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 12:56

مصرع سائق دراجة كهربائية صدمته شاحنة قرب اللد
من مكان الحادث بشارع 40، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي سائق دراجة كهربائية مصرعه بعد أن صدمته شاحنة على شارع 40 بالقرب من مدينة اللد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقى مركز نجمة داود الحمراء في منطقة 'اليركون' الساعة 12:28، بلاغا حول حادث طرق بين دراجة نارية وشاحنة على شارع 40 بمحاذاة مفرق الطيارين. وأبلغ مسعفو ومضمدو المركز عن شاب، في العشرينيات من العمر، دون علامات حياة وأقروا وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 344 شخصا بينهم 103 مواطنين من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية صباح اليوم الثلاثاء.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#شارع 40
#اللد

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