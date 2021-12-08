إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار باللد

أصيب شخص، في الستينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة وآخر بروح طفيفة خلال شجار وقع في مدينة اللد، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز نجمة داود الحمراء في منطقة 'أيالون' تلقى بلاغا، الساعة 8:24، عن وقوع شجار في شارع 'برديس شنير' بمدينة اللد، ما أسفر عن إصابة شخصين أحدهما (60 عامًا) بجروح وصفت بالخطيرة والثاني وصفت إصابته بالطفيفة، وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين ونقلا إلى مستشفى 'شمير أساف هروفيه' لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، إثر تلقيها بلاغا عن "إطلاق نار" في اللد.

وأشارت إلى أن أفراد الشرطة يجرون أعمال بحث وتمشيط بعد وقوع الجريمة، إلى جانب جمع البينات والأدلة من المكان لمعرفة الخلفية والظروف. ولم تُبلغ عن اعتقال مشتبهين.

يذكر أن جريمتي إطلاق نار وقعتا في اللد وأصيب فيهما عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، يوم أمس الثلاثاء.