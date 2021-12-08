واشنطن تؤكد عودتها للتفاوض غير المباشر حول النووي الإيراني: العودة للاتفاق خطوة ممكنة

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء اليوم، الأربعاء، أن المبعوث الأميركي الخاص في الشأن الإيراني، روبرت مالي، يعتزم المشاركة في محادثات فيينا حول المشروع النووي الإيراني، بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وقال برايس إن واشنطن مستعدة للعودة إلى التفاوض غير المباشر بشأن الملف النووي الإيراني، مستدركا "يتعين علينا أن نعرف ما إذا كان الإيرانيون سيعودون للتفاوض بحسن نية".

وأضاف أن "الحل الدبلوماسي هو الأفضل بالنسبة للتعامل مع ملف إيران النووي"، مشددا على أن البيت الأبيض "يتطلع لأن يقدم الجانب الإيراني طرحا جديا بعد استئناف محادثات فيينا".

روبرت مالي (أ ب)

وأوضح أنه "ما زلنا نعتقد أن العودة المتبادلة للامتثال (لالتزامات الاتفاق النووي الموقع عام 2015) هو خيار قابل للتطبيق"، وتابع "نأمل أن تعترف إيران بأن العودة المتبادلة للامتثال للاتفاق ستعود بالنفع على شعبها".

وسبق أن قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه "إذا تبين أن الطريق مسدود أمام عودة الامتثال للاتفاق، فسنسعى لخيارات أخرى"، لكنه امتنع عن توضيح طبيعة هذه الخيارات.

وأمس الثلاثاء، أفاد مراسل وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن وفود إيران ومجموعة 4 + 1، ستستأنف المحادثات في فيينا يوم غد الخميس.

وقال كبير المفاوضين الإيرانييين، علي باقري كني، وفق ما نقل عنه موقع التلفزيون الإيراني، "إرب نيوز"، إنه "من الضروري في هذه المرحلة التشاور مع السلطات الروسية من أجل مواصلة المحادثات الخميس في أجواء بنّاءة وتقود إلى الأمام".

يُشار إلى أن إيران قدمت مسودتين في اجتماعات فيينا، بشأن إلغاء العقوبات والالتزامات النووية. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، إن تقديم إيران هاتين المسودتين هو "دليل على جديتها في المفاوضات".

ويأتي ذلك بعد أن انتهت الجولة السابعة في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بحيث عادت الوفود إلى عواصمها للتشاور مع مرجعياتها بشأن المسودتين المقدمتين من طهران.