البحر يلفظ جثة شاب إلى شاطئ أسدود

لفظت أمواج البحر جثة شاب (25 عاما) إلى شاطئ "طو" في مدينة في أسدود (أشدود)، صبا ح اليوم الخميس.

واستدعيت إلى المكان دورية للشرطة وطواقم طبية أجرت فحوصا للجثة، وأقرت وفاة الشاب على الفور.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث غرق الشاب، ولم تكشف عن أية تفاصيل أو معلومات، لغاية الآن.

هذا، ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 32 شخصا لقوا مصارعهم غرقا منذ بدء موسم السباحة هذا العام ولغاية اليوم، في البحر وبرك السباحة والمجمعات المائية، فيما تلقى ما يزيد عن 120 شخصا العلاج الطبي، إذ وصفت حالة 6 منهم بالحرجة و16 بالمتوسطة و93 بأنها طفيفة.