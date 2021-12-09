بينيت يعلن عن تمديد الحجر المنزلي للعائدين من خارج البلاد

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الصحّة، نيتسان هوروفيتس، مساء الخميس، تمديد الحجر المنزلي للعائدين من خارج البلاد، بالإضافة إلى تمديد التقييدات الحالية في مطار بن غوريون.

ويسري قرار تمديد الحجر على الجميع، المتطعمين وغير المتطعّمين، على أن تُحدّد مدّة الزيادة في بيان يصدر لاحقًا من مدير عام وزارة الصحّة، وبمصادقة لجنة الصحّة في الكنيست.

في حين ستُمدّد التقييدات في مطار بن غوريون بعشرة أيام، تبدأ بعد انتصاف ليل الأحد - الإثنين.

وسيطرح إلزام العائدين من دول حمراء بالمكوث في أحد فنادق كورونا على الحكومة للمصادقة عليها، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة لجنة الدستور التابعة للكنيست.

وسيعقد بينيت وهوروفيتس جلسة، خلال الأيام المقبلة، لبحث فرض مزيد من التقييدات، ومحفزات تلقي التطعيم.

وفي وقت سابق، الخميس، أوعز بينيت بدراسة إمكانية فرض قيود على الذين لم يتلقوا تطعيما مضادا لفيروس كورونا، وهو ما أثار انتقادات حادة من مسؤولي وزارة الصحّة، ووصفوها بأنّها خطوة "غير دستورية"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وعارض هوروفيتس اقتراح بينيت، وعقد الاجتماع في أجواء متوترة تخللها صراخ، حسب موقع "واينت" الإلكتروني.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول رفيع في وزارة الصحة قوله، إن "رئيس الحكومة يزيد المداولات حول القيود تطرفا ويجعلها غير موضوعية. حاليا، لا معطيات كافية ولذلك طلبت وزارة الصحة تمديد القيود الحالية لأسبوع، لكن اقتراح رئيس الحكومة مفند، خاصة في هذه المرحلة".

وقال مكتب بينيت في بيان إنه سيتم تشديد إنفاذ القانون بشأن الشارة الخضراء بواسطة "باركود"، مع التشديد على تحرير مخالفات فورية ودون تحذير مسبق، لمن يخرقون التعليمات. وستتولى الشرطة هذه المهمة.