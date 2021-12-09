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تونس: حريق في مقر "النهضة" وقياداته تقفز من النوافذ

تاريخ النشر: 09/12/2021 - 17:38

تونس: حريق في مقر "النهضة" وقياداته تقفز من النوافذ
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

اندلع حريق كبير، بعد ظهر اليوم، الخميس، في مقرّ حركة "النهضة" في العاصمة التونسية.

وأدّى الحريق إلى عدد من الإصابات، أبرزها إصابة نائب رئيس الحركة، علي العريض، الذي تبيّن صور واردة من المكان أنّه قفز من نافذة إحدى غرف المبنى.

وقال القيادي في الحركة، نور الدين البحيري، إن "نائب العريض تعرض للإصابة، بعد قفزه من الطابق الثاني هروبا من الحريق، ليتم نقله إلى إحدى المشافي"، وأضاف "كما أدّى الحريق أيضا إلى إصابة رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني"، مبينًا أن " الوضع الصحي للعريض والهاروني مستقر".

وحول أسباب اندلاع الحريق قال البحيري: "لا علم لنا إن كان الحريق مفتعلا أم لا"، وأشار إلى أن "الحريق نشب في قاعة الاستقبال في الطابق الأرضي وتصاعد الدخّان إلى الطوابق العليا".

وشهد محيط مقر الحركة تطويقا أمنيا كما لا تزال عمليات إجلاء العاملين به متواصلة حتى الآن.

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#النهضة
#تونس
#علي العريض

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