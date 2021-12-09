تونس: حريق في مقر "النهضة" وقياداته تقفز من النوافذ

اندلع حريق كبير، بعد ظهر اليوم، الخميس، في مقرّ حركة "النهضة" في العاصمة التونسية.

وأدّى الحريق إلى عدد من الإصابات، أبرزها إصابة نائب رئيس الحركة، علي العريض، الذي تبيّن صور واردة من المكان أنّه قفز من نافذة إحدى غرف المبنى.

حريق في مقر #النهضة في تونس وبعض الموجودين بالمقر من بينهم القيادي علي العريض يلقون بأنفسهم من الطوابق العليا

pic.twitter.com/nrI4NjAZ5b — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) December 9, 2021

وقال القيادي في الحركة، نور الدين البحيري، إن "نائب العريض تعرض للإصابة، بعد قفزه من الطابق الثاني هروبا من الحريق، ليتم نقله إلى إحدى المشافي"، وأضاف "كما أدّى الحريق أيضا إلى إصابة رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني"، مبينًا أن " الوضع الصحي للعريض والهاروني مستقر".

وحول أسباب اندلاع الحريق قال البحيري: "لا علم لنا إن كان الحريق مفتعلا أم لا"، وأشار إلى أن "الحريق نشب في قاعة الاستقبال في الطابق الأرضي وتصاعد الدخّان إلى الطوابق العليا".

وشهد محيط مقر الحركة تطويقا أمنيا كما لا تزال عمليات إجلاء العاملين به متواصلة حتى الآن.