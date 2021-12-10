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إصابة خطيرة لسائق دراجة كهربائية قرب أسدود

تاريخ النشر: 10/12/2021 - 08:28

إصابة خطيرة لسائق دراجة كهربائية قرب أسدود
من مكان الحادث، فجر اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب سائق دراجة كهربائية بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع على شارع 4 بالقرب من مدينة أسدود (أشدود)، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، تعرض شخص (30 عاما) كان يقود دراجة كهربائية لإصابة خطيرة إثر صدمه من قبل سيارة خصوصية على شارع 4 باتجاه الشمال في مفرق "عاد هلوم" بالقرب من أسدود، صباح اليوم.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه تلقينا بلاغا حول إصابة شخص في حادث الطرق المذكور، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "أسوتا" في المدينة، لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 346 شخصا بينهم 103 مواطنين من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية أمس الخميس.

بودكاست عرب 48

#أسدود
#أشدود
#حوادث الطرق

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