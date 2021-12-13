  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع شخص في حادث طرق على شارع 6

تاريخ النشر: 13/12/2021 - 14:10

مصرع شخص في حادث طرق على شارع 6
من مكان الحادث (تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي شخص (60 عاما) مصرعه في حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 6، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 13:17 حول حادث طرق بين شاحنة وسيارة على شارع 6 قرب محور طرق ’كريات غات’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لعدد من المصابين بجروح متفاوتة".

وأقر الطاقم الطبي وفاة أحد المصابين متأثرا بجروحه الخطيرة، كما قدم العلاجات الأولية لشاب (20 عاما) عانى جروحا متوسطة؛ فيما جرى تخليص مصابة عالقة من الشاحنة.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 348 شخصا بينهم 103 مواطنين من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية أمس.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#شارع 6

مصرع شخص في حادث طرق على شارع 6

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مرج ابن عامر: حريق في نفق قيد الإنشاء وأنباء عن عالقين
مرج ابن عامر: حريق في نفق قيد الإنشاء وأنباء عن عالقين

2021-12-13

الشيخ رائد صلاح حرّا
الشيخ رائد صلاح حرّا

2021-12-13

إصابة خطيرة لشاب من كسرى في حادث دهس
إصابة خطيرة لشاب من كسرى في حادث دهس

2021-12-13

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة ومنخفض جوي الثلاثاء

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة ومنخفض جوي الثلاثاء

2021-12-12
لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر

لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر "إشكال" خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مخيم البرج الشماليّ

2021-12-12
قتيلٌ في جريمة إطلاق نار بحيفا

قتيلٌ في جريمة إطلاق نار بحيفا

2021-12-12
كتاب: إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها

كتاب: إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها

2021-12-12
الصحة الإسرائيلية: بريطانيا والدنمارك دول حمراء.. لا يمكن منع تفشي

الصحة الإسرائيلية: بريطانيا والدنمارك دول حمراء.. لا يمكن منع تفشي "أوميكرون"

2021-12-12