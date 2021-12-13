مصرع شخص في حادث طرق على شارع 6

لقي شخص (60 عاما) مصرعه في حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 6، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 13:17 حول حادث طرق بين شاحنة وسيارة على شارع 6 قرب محور طرق ’كريات غات’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لعدد من المصابين بجروح متفاوتة".

وأقر الطاقم الطبي وفاة أحد المصابين متأثرا بجروحه الخطيرة، كما قدم العلاجات الأولية لشاب (20 عاما) عانى جروحا متوسطة؛ فيما جرى تخليص مصابة عالقة من الشاحنة.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 348 شخصا بينهم 103 مواطنين من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية أمس.