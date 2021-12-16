هجوم إسرائيلي جنوبي سورية: النظام يعلن مقتل أحد عناصره

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الخميس، عدوانا على مواقع جنوبي سورية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية للنظام السوري ("سانا").

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري، قوله إنه "في تمام الساعة 00:50 من فجر اليوم الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وأضاف المصدر أن الهجوم الإسرائيلي استهدف "بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأكد المصدر مقتل أحد العناصر في جيش النظام السوري "ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأشارت مصادر إعلامية سورية محليّة إلى أن عدوانا إسرائيليا استهدف منطقة محاذية لمطار دمشق الدولي وسمع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية. وتتعرض مناطق في سورية، منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقوات النظام، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الموالية لها.

وكانت قد أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، يوم الإثنين الماضي، بأن إسرائيل هاجمت مواقع تطوير أسلحة كيماوية تابعة لقوات نظام بشار الأسد في سورية، في 8 يونيو/ حزيران الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية وأمنية مطلعة، قولها إن الهجمات الإسرائيلية جاءت في إطار المساعي لوقف محاولة النظام في سورية استئناف إنتاج غاز الأعصاب.

وذكرت المصادر أنه خلافا للهجمات الإسرائيلية الاعتيادية ضد أهداف إيرانية في سورية، كانت تلك الهجمات، في حزيران/ يونيو الماضي، تستهدف منشآت لجيش النظام في العمق السوري.

وقالت المصادر إن الهجمات الإسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في محيط دمشق وحمص، وإن جميع المواقع المستهدفة "مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية الذي يُزعم أن نظام الأسد فكّكه".