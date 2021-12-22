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السلطات الصحية الأميركية تجيز استخدام حبوب "فايزر" المضادة لكورونا

تاريخ النشر: 22/12/2021 - 19:28

السلطات الصحية الأميركية تجيز استخدام حبوب "فايزر" المضادة لكورونا
عرب ٤٨

أجازت السلطات الصحية الأميركية، مساء اليوم الأربعاء، استخدام الاستخدام الطارئ لأقراص شركة "فايزر" المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتعدّ الخطوة هامّة على صعيد مكافحة الوباء، إذ يمكن أن تسمح لملايين المرضى بالحصول على العلاج، وبخاصّة أنه أول دوزاء يمكن أن يتمّ تناوُله عن طريق الفمّ في المنزل.

وقالت المسؤولة في هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، باتريسيا كافازوني في بيان: "توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة كوفيد-19 في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحوّرات جديدة".

وتقول "FDA" إن هذه الحبوب يمكن إعطاؤها للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق.

تفاصيل أوفى تباعا...

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#فايزر
#حبوب فايزر
#فيروس كورونا
#السلطات الصحية الأميركية
#fda

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