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مصرع شاب بانقلاب دباب في منطقة وادي عارة

تاريخ النشر: 25/12/2021 - 16:35

مصرع شاب بانقلاب دباب في منطقة وادي عارة
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي شاب، يبلغ 22 عاما من العمر، مصرعه متأثرا بجروحه في حادث انقلاب دباب بمنطقة مفتوحة في ضواحي وادي عارة، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 15:56 حول انقلاب دباب في منطقة مفتوحة بمحاذاة نهر سفلول، وقد أقر الطاقم الطبي وفاته في المكان متأثرا بجروحه الخطيرة".

وفي حادث منفصل، لقيت امرأة (60 عاما) مصرعها إثر حادث دهس في نوف هجليل، بعد ظهر اليوم.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 12:48 حول تعرض عابرة سبيل للدهس تحت عجلات سيارة في نوف هجليل، إذ عانت جروحا خطيرة وغير مستقرة في منطقة الرأس".

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة، وهناك أقر الطاقم طبي وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 356 شخصا بينهم 108 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام الجاري، ولغاية يوم الخميس.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#حوادث الدهس
#وادي عارة
#نوف هجليل

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