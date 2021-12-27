العراق: المحكمة الاتحادية العليا ترفض إلغاء نتائج الانتخابات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة، اليوم الإثنين، إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر بناء على دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي، كما أفاد صحافي في "فرانس برس".

وقال القاضي "قررت المحكمة الاتحادية العليا ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف"، في حين أشار أحد محامي مفوضية الانتخابات لـ"فرانس برس" إلى أن "هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة" لم يحدد موعده بعد.

وبالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية شهدت منطقة الحارثية والقريبة من المنطقة الخضراء صباح اليوم، مظاهرات لأنصار الكتل الخاسرة في الانتخابات.

وفرضت قوات الأمن العراقية، إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء بغداد، التي تضم مقر الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، من ضمنها السفارة الأميركية.

وأغلقت القوات الأمنية أيضًا جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، تحسبًا لعبور مزيد من أنصار الكتل الخاسرة إلى المنطقة.

ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن مصدر أمني لم تسمه القول إنه جرى تعزيز القوات الأمنية بقوات إضافية لنقاط التفتيش والتقاطعات المهمة في العاصمة العراقية.