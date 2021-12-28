إصابة خطيرة لشخص في حريق منزلي قرب يانوح

أحيل شخص، يبلغ 65 عاما من العمر، بحالة خطيرة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا إثر حريق شبّ في منزل مأهول قرب بلدة يانوح، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 14:08 حول حريق في منزل بشارع 8721 قرب يانوح، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى حروقا خطيرة في أنحاء جسده".

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب عانى حروقا بالغة في جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ثم جرى نقله إلى المستشفى وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي".

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على إخماد حريق شب داخل منزل قرب قرية يانوح، بعد استلام بلاغ حول الحريق وشكوك حول وجود عالقين".

وأضاف أنه "جرى تخليص شخص مصاب ووصفت حالته بالخطيرة، وقد أحيل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق في المنزل.

وفي سياق متصل، لقيت الشابة أنوار أسعد حمري (24 عاما) مصرعها بعدما أصيبت بحالة حرجة في أعقاب احتراق منزل في قرية يانوح فجر يوم الجمعة الماضي.

تحذيرات وتعليمات

يرتفع عدد الحرائق داخل المنازل، في موسم الشتاء، في أعقاب زيادة استخدام وسائل التدفئة والضغط على نُظم الكهرباء.

وهذه توجيهات عامة للوقاية من النار:

• أبعدوا أجهزة الغاز والكهرباء والمدافئ عن المواد القابلة للاشتعال مثل الستائر والملابس وألعاب الأطفال وأغطية الأسرة.

• عند استعمال أجهزة التدفئة البيتية التي تعمل على الغاز أو مواقد الحطب، يجب ترك نافذة أو فتحة لتهوئة البيت.

• إن كان أحد أفراد العائلة مدخنًا، يجب الحرص على إطفاء السيجارة بشكل تامّ قبل النوم.

• يجب ترك فتحة التهوئة في سقف غرفة الدرج مفتوحة، لإخراج الدخان عند نشوب حريق.

• أبقوا السلالم ومداخل المبنى خالية من الأغراض والأثاث والخردة وذلك من أجل السماح بالهروب السريع عند نشوب حريق وفتح طريق لوصول طواقم الإطفاء.

• عند انقطاع التيار الكهربائي يوصى باستخدام مصباح الطوارئ مع بطارية أو وسيلة إضاءة أخرى، والامتناع قدر الإمكان عن إشعال شموع داخل البيت.

• ينصح بتركيب كاشف دخّان في كل غرفة نوم وعند مداخل غرف النوم.