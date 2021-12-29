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فيديو | إصابة في جريمة إطلاق نار بدير حنا

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 20:29

فيديو | إصابة في جريمة إطلاق نار بدير حنا
من مكان ارتكاب الجريمة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شاب بجراح في جريمة إطلاق نار ارتُكِبت مساء اليوم الأربعاء، في بلدة دير حنا.

وجاء في التفاصيل أن الشاب أُصيب بجراح تراوحت ما بين المتوسطة والخطيرة.

وأظهر مقطع مُصوَّر، شخصين يقومان بإطلاق النار صوب شاب مُلقى على الأرض، ليفرّا من مكان ارتكاب الجريمة في مركبة استقلّاها، في حين سُمِع في الخلفية صوت صراخٍ ترافقَ مع إطلاق النار.

ولم تتضح خلفية الجريمة بعد، فيما لم تبلّغ الشرطة عن اعتقال أيّ مشتبه بهم.

وجاءت الجريمة في دير حنا، بعد مقتل الشاب رأفت عثمان عباس (25 عاما) من نحف متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار بالبلدة أمس الثلاثاء.

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