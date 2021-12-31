  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: قرابة 5 آلاف إصابة بكورونا أمس

تاريخ النشر: 31/12/2021 - 10:17

الصحة الإسرائيلية: قرابة 5 آلاف إصابة بكورونا أمس
مركز تطعيم بالجرعة الرابعة في رمات غان، الإثنين الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يتواصل انتشار فيروس كورونا، حيث سُجلت أمس قرابة 5 آلاف إصابة جديدة، وفقا ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة. وصادقت الوزارة على بدء تطعيم المتواجدين في دور المسنين ومستشفيات الشيخوخة بالجرعة الرابعة ضد كورونا.

وأشارت معطيات وزارة الصحة إلى تسجيل 4916 إصابة بكورونا، أمس، إثر إجراء 157,642 فحصا لاكتشاف الفيروس، وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 3.15%. كذلك ارتفع معامل تناقل العدوى إلى 1.71.

ووصل عدد حالات كورونا النشطة إلى 24,133، يرقد 169 منها في المستشفيات، و93 منها حالات خطيرة، بينهم 37 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. واستقرت حصيلة الوفيات عند 8243 وفاة منذ بداية الجائحة، ودون تسجيل وفيات جديدة.

وصادق مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، صباح اليوم، على تطعيم بالجرعة الرابعة ضد الفيروس في دور المسنين ومستشفيات الشيخوخة والمؤسسات التي يتواجد فيها مسنون.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة أن قرار أش يأتي في أعقاب التخوف من انتشار واسع لكورونا في هذه المؤسسات والخطر الماثل على حياة المتواجدين فيها. كما تقرر أن يتلقى العاملون في هذه المؤسسات الجرعة الرابعة بشكل اختياري.

وفي موازاة ذلك، بدأت اليوم حملة تطعيم بالجرعة الرابعة، بعد مرور أربعة اشهر على تطعيمهم بالجرعة الثالثة. وإلى جانب المتواجدين في دور المسنين، سيكون بإمكان 200 الف شخص تلقي الجرعة الرابعة، وبينهم الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، إثر عمليات زراعة أعضاء بينها القلب والرئة والكلى والكبد، وأمراض الروماتيزم والتصلب المتعدد أو مرضى يعانون من خلل أولي في جهاز المناعة.

بودكاست عرب 48

#كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#جرعة رابعة

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دراسة: انخفاض إقبال المجتمع العربي على التطعيمات سببه الفقر وسياسة السلطات
دراسة: انخفاض إقبال المجتمع العربي على التطعيمات سببه الفقر وسياسة السلطات

2021-12-31

إسرائيل توقع اتفاقيات شراء طائرات تزويد وقود ومروحيات ناقلة جند
إسرائيل توقع اتفاقيات شراء طائرات تزويد وقود ومروحيات ناقلة جند

2021-12-31

حيفا: إصابة خطيرة لشاب بنيران حارس في ناد ليلي
حيفا: إصابة خطيرة لشاب بنيران حارس في ناد ليلي

2021-12-31

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

2021-12-30
وزير إسرائيلي:

وزير إسرائيلي: "هناك فرق بين التنسيق الأمني واحترام أبو مازن"

2021-12-30
سكان البلاد 14.5 مليون نسمة قرابة نصفهم فلسطينيون

سكان البلاد 14.5 مليون نسمة قرابة نصفهم فلسطينيون

2021-12-30
مخيم قلنديا: 3 إصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة

مخيم قلنديا: 3 إصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة

2021-12-30
موقع: سوليفان رتّب للقاء عباس بغانتس

موقع: سوليفان رتّب للقاء عباس بغانتس

2021-12-30