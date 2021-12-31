الصحة الإسرائيلية: قرابة 5 آلاف إصابة بكورونا أمس

يتواصل انتشار فيروس كورونا، حيث سُجلت أمس قرابة 5 آلاف إصابة جديدة، وفقا ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة. وصادقت الوزارة على بدء تطعيم المتواجدين في دور المسنين ومستشفيات الشيخوخة بالجرعة الرابعة ضد كورونا.

وأشارت معطيات وزارة الصحة إلى تسجيل 4916 إصابة بكورونا، أمس، إثر إجراء 157,642 فحصا لاكتشاف الفيروس، وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 3.15%. كذلك ارتفع معامل تناقل العدوى إلى 1.71.

ووصل عدد حالات كورونا النشطة إلى 24,133، يرقد 169 منها في المستشفيات، و93 منها حالات خطيرة، بينهم 37 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. واستقرت حصيلة الوفيات عند 8243 وفاة منذ بداية الجائحة، ودون تسجيل وفيات جديدة.

وصادق مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، صباح اليوم، على تطعيم بالجرعة الرابعة ضد الفيروس في دور المسنين ومستشفيات الشيخوخة والمؤسسات التي يتواجد فيها مسنون.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة أن قرار أش يأتي في أعقاب التخوف من انتشار واسع لكورونا في هذه المؤسسات والخطر الماثل على حياة المتواجدين فيها. كما تقرر أن يتلقى العاملون في هذه المؤسسات الجرعة الرابعة بشكل اختياري.

وفي موازاة ذلك، بدأت اليوم حملة تطعيم بالجرعة الرابعة، بعد مرور أربعة اشهر على تطعيمهم بالجرعة الثالثة. وإلى جانب المتواجدين في دور المسنين، سيكون بإمكان 200 الف شخص تلقي الجرعة الرابعة، وبينهم الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، إثر عمليات زراعة أعضاء بينها القلب والرئة والكلى والكبد، وأمراض الروماتيزم والتصلب المتعدد أو مرضى يعانون من خلل أولي في جهاز المناعة.