إصابة ميسي بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الأحد، أن نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي، هو أحد أربعة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا.

وكان نادي العاصمة الفرنسية قد أعلن، أمس، السبت، إصابة أربعة لاعبين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم، قبل أن يفعل اليوم.

Tests carried out during the winter break and before the resumption of training revealed 4 positive cases for Covid-19 among the players and 1 positive case among the staff. The people concerned are subject to the Covid protocols. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 2, 2022

والمصابون الأربعة هم: ميسي، بالإضافة إلى كل من الظهير الإسباني، خوان برنات، ومواطنه الحارس سيرخيو ريكو، ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا.

وأكد سان جرمان أن اللاعبين "سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي".

وظهر ميسي خلال الأيام الماضية مستمتعا بوقته بين أصدقائه ومع زوجته، محتفلا بعطلة الأعياد ورأس السنة.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، مبتعدا بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، فريق نيس، الذي يملك 33 نقطة.

يذكر أن سان جرمان مدعو إلى مواجهة نادي فان من الدرجة الثانية، في مسابقة كأس فرنسا، يوم غد، الإثنين، في حين يعاود نشاطه في الدوري المحلي في 9 من الشهر الجاري ضد ليون، بعد فترة التوقف الشتوي.

في المقابل، أكد سان جرمان أن نجمه الآخر، البرازيلي نيمار، "سيتابع تلقي العلاج في البرازيل حتى التاسع من كانون الثاني/ يناير مع الجهاز الطبي" مشيرة إلى أن عودته إلى التدريبات متوقعة "خلال ثلاثة أسابيع".

وكان نيمار قد أصيب بالتواء في كاحل قدمه اليسرى خلال مباراة فريقه ضد سانت إتيان أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقدر الجهاز الطبي غيابه عن الملاعب بفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.

وعلى صلة، يواجه وصيف بطولة العام الماضي، نادي موناكو، في وقت لاحق اليوم، نادي دوري الدرجة الثانية كييفيلي-روان ضمن 13 مباراة مقرر أجراؤها اليوم حيث يسعى الفريق للوصول إلى دور الستة عشر.

وكان موناكو قد أعلن بدوره، السبت، إصابة سبعة من لاعبيه بفيروس كورونا دون أن تظهر على أي منهم أي علامات تثير القلق، وقال إنهم يخضعون جميعا للحجر الصحي.