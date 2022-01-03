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تحطم مروحية عسكرية وسقوطها قبالة ساحل حيفا

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 22:43

تحطم مروحية عسكرية وسقوطها قبالة ساحل حيفا
عمليات البحث في شواطئ حيفا (تصوير: "عرب ٤٨")
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تحطمت طائرة مروحية عسكرية بحرية، مساء الإثنين، وسقطت في البحر، قبالة شاطئ مدينة حيفا، وعلى متنها ثلاثة جنود.

وسقطت المروحية سقطت في البحر قبالة مركز البحوث البحرية الواقع بحي "بات غاليم" في حيفا.

وكشف التحقيق الأولي أن المروحية البحرية أقلعت، ولدى عودتها اصطدمت بالمياه بقوة كبيرة بالقرب من الشاطئ ما أدى إلى تحطمها.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، قنابل ضوئية فوق شواطئ مدينة حيفا، بحسب ما أفاد الشهود؛ فيما يشارك غواصون في عمليات البحث عن الجنديين المفقودين.

وذكرت التقارير أن طواقم الإنقاذ عثرت على أحد أفراد طاقم المروحية الثلاثة، ونقلته للعلاج في مستشفى "رمبام"، في حين لا تزال عمليات البحث جارية عن اثنين من أفراد الطاقم.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أنه تم العثور على أحد أفراد الطاقم، وذكرت أن حالته بين متوسطة وطفيفة، وأضافت أن طواقم الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن اثنين من أفراد الطاقم.

ووصفت القناة الرسمية الإسرائيلية الواقعة بـ"الاستثنائية والخطيرة"، وأفادت بأن المروحية تحطمت على مسافة قصيرة من الشاطئ.

وفرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية الحظر على نشر معلومات متعلقة بالحادث.

وبحسب التقارير الأولية، لم يتبين بعد ما إذا كانت الطائرة تحطمت من جراء عطل فني أو خطأ بشري.

وأفاد شهود عيان بتجمع طواقم الإنقاذ وسيارات الإسعاف على طول شواطئ مدينة حيفا، كما تجمعت دوريات شرطية معززة وأخرى تابعة للجيش الإسرائيلي.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، غادر قاعة الكنيست بعد تلقيه معلومات حول الحادثة عبر سكرتيره العسكري.

وعُلم أن المروحية من طراز AS565 ويضم طاقمها ثلاثة أفراد، وتستخدم في خفر السواحل ومراقبة الحدود البحرية.

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#مروحية عسكرية
#سلاح الجو الإسرائيلي
#حيفا
#مروحية عسكرية

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