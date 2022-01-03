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إصابة حرجة لشاب تعرّض للطعن بمنطقة حيفا

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 20:54

إصابة حرجة لشاب تعرّض للطعن بمنطقة حيفا
من المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شاب بجراح حرجة، جرّاء تعرّضه للطعن في جريمة ارتُكِبت في منطقة حيفا، مساء اليوم الإثنين.

وتعرّض الشاب، وهو في الثلاثينات من عمره، إلى الطعن في كريات يام، الواقعة بيت مدينتي حيفا وعكا.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ثمّ نقله إلى مشفى "رمبام" في حيفا أثناء إجراء محاولات إنعاش له، في محاولة للحفاظ على حياته.

ولم تُعرَف خلفية الجريمة بعد. كما أن الشرطة لم تبلّغ عن اعتقال أي مشتبه بهم.

وفي وقت سابق اليوم، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، تصريح ادعاء ضد شاب من شفاعمرو، بشبهة ضلوعه في جريمة قتل الشاب إبراهيم بلقيس (29 عاما) من حيفا، يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

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#حيفا
#طعن
#إصابة حرجة

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