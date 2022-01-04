  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الجيش الإسرائيلي يدعي إسقاط مُسيّرة لـ"حزب الله"

تاريخ النشر: 04/01/2022 - 20:55

الجيش الإسرائيلي يدعي إسقاط مُسيّرة لـ"حزب الله"
(تصوير: الجيش الإسرائيلي)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته أسقطت طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، قال إنها عبرت إلى المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، مساء اليوم، الثلاثاء.

وأشار إلى أن قواته رصدت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله بعد إثر اختراقها الأجواء الإسرائيلية، حسب قوله، مضيفا أن الطائرة المسيرة كانت تحت مراقبة القوات منذ بداية الحدث.

واعترفت إسرائيل بالعديد من الحوادث التي فقدت فيها طائرات مسيرة في السنوات الأخيرة خلال مهام على الحدود اللبنانية، حيث يقول حزب الله اللبناني إنه أسقطها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتبر في في التقرير الذي يلخص العمليات التي قام بها الجيش والأوضاع الأمنية على مختلف الجبهات خلال 2021، أن التحدي لإسرائيل "هو المحور الشيعي الراديكالي، من إيران عبر العراق وصولا إلى تموضعه في لبنان وسورية وبعد ذلك (يأتي التهديد على) الساحة الفلسطينية".

وبحسب التقرير، يتمتع الجيش بشكل عام بحرية عمل كبيرة في الأجواء اللبنانية، لكن وضع القوات الجوية الإسرائيلية ساء خلال العام الأخير مع دخول أنظمة دفاع جوي للمنطقة.

وقال إنه على الحدود مع لبنان تم رصد تراجع في تسلل طائرات مسيّرة تابعة لحزب الله خلال 2021، لكنها لا تزال تتسلل بكثرة وتخدم التنظيم في جمع معلومات استخبارية عن القوات والقواعد الإسرائيلية.

وإجمالا نفذت مسيّرات حزب الله 74 طلعة عبر الحدود الإسرائيلية في 2021 مقابل 94 في العام السابق، وفق التقرير الإسرائيلي.

وتم إطلاق 31 صاروخا وقذيفة من لبنان نحو إسرائيل في العام الأخير حيث تم الرد عليها بنحو 15 صاروخا من الطائرات المقاتلة الإسرائيلية ونحو 200 قذيفة مدفعية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أولى اهتماما خاصا بتعطيل مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله.

بودكاست عرب 48

#الجيش الإسرائيلي
#حزب الله
#مُسيرة
#الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

120 جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي يرفضون المشاركة بتدريب مفاجئ
120 جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي يرفضون المشاركة بتدريب مفاجئ

2022-01-04

مسؤول عسكري إسرائيلي: تحطم المروحية نتيجة عطل في أحد المحركات
مسؤول عسكري إسرائيلي: تحطم المروحية نتيجة عطل في أحد المحركات

2022-01-04

تقرير: استشهاد 319 فلسطينيا بنيران الاحتلال في العام 2021
تقرير: استشهاد 319 فلسطينيا بنيران الاحتلال في العام 2021

2022-01-04

الأكثر قراءة

كيف تسللت الجريمة إلى دير حنا؟

كيف تسللت الجريمة إلى دير حنا؟

2022-01-03
كيف استخدمت إسرائيل علم النفس الاجتماعي لإضعاف قضية إضراب الأسرى؟

كيف استخدمت إسرائيل علم النفس الاجتماعي لإضعاف قضية إضراب الأسرى؟

2022-01-03
شاكيد طلبت من الليكود طرح منع لم الشمل بنفسه

شاكيد طلبت من الليكود طرح منع لم الشمل بنفسه

2022-01-03
حالة الطقس: بارد وماطر

حالة الطقس: بارد وماطر

2022-01-03
السلطات المصرية تفرج عن رامي شعث بعد سجنه عامين ونصف

السلطات المصرية تفرج عن رامي شعث بعد سجنه عامين ونصف

2022-01-03