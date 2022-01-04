الجيش الإسرائيلي يدعي إسقاط مُسيّرة لـ"حزب الله"

ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته أسقطت طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، قال إنها عبرت إلى المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، مساء اليوم، الثلاثاء.

وأشار إلى أن قواته رصدت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله بعد إثر اختراقها الأجواء الإسرائيلية، حسب قوله، مضيفا أن الطائرة المسيرة كانت تحت مراقبة القوات منذ بداية الحدث.

واعترفت إسرائيل بالعديد من الحوادث التي فقدت فيها طائرات مسيرة في السنوات الأخيرة خلال مهام على الحدود اللبنانية، حيث يقول حزب الله اللبناني إنه أسقطها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتبر في في التقرير الذي يلخص العمليات التي قام بها الجيش والأوضاع الأمنية على مختلف الجبهات خلال 2021، أن التحدي لإسرائيل "هو المحور الشيعي الراديكالي، من إيران عبر العراق وصولا إلى تموضعه في لبنان وسورية وبعد ذلك (يأتي التهديد على) الساحة الفلسطينية".

وبحسب التقرير، يتمتع الجيش بشكل عام بحرية عمل كبيرة في الأجواء اللبنانية، لكن وضع القوات الجوية الإسرائيلية ساء خلال العام الأخير مع دخول أنظمة دفاع جوي للمنطقة.

وقال إنه على الحدود مع لبنان تم رصد تراجع في تسلل طائرات مسيّرة تابعة لحزب الله خلال 2021، لكنها لا تزال تتسلل بكثرة وتخدم التنظيم في جمع معلومات استخبارية عن القوات والقواعد الإسرائيلية.

وإجمالا نفذت مسيّرات حزب الله 74 طلعة عبر الحدود الإسرائيلية في 2021 مقابل 94 في العام السابق، وفق التقرير الإسرائيلي.

وتم إطلاق 31 صاروخا وقذيفة من لبنان نحو إسرائيل في العام الأخير حيث تم الرد عليها بنحو 15 صاروخا من الطائرات المقاتلة الإسرائيلية ونحو 200 قذيفة مدفعية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أولى اهتماما خاصا بتعطيل مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله.