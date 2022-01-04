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مسؤول عسكري إسرائيلي: تحطم المروحية نتيجة عطل في أحد المحركات

تاريخ النشر: 04/01/2022 - 18:06

مسؤول عسكري إسرائيلي: تحطم المروحية نتيجة عطل في أحد المحركات
أرشيفية (تصوير: الجيش الإسرائيلي)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال مسؤول رفيع في سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، إن تحطم المروحية في البحر المتوسط قبالة شواطئ مدينة حيفا، أمس، الإثنين، كان نتيجة "عطل خطير في أحد المحركات".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أن اثنين من ضباطه قتلا وأصيب ثالث بجروح متوسطة الخطورة، إثر تحطم مروحيتهم أثناء رحلة تدريبية، مساء الإثنين.

وإثر الحادث أمر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، بتجميد كل التدريبات الجوية وبوقف استخدام مروحيات "الوطواط" (من طراز AS565) مؤقتًا، كما شكل لجنة برئاسة ضابط كبير للتحقيق في أسباب هذا الحادث.

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