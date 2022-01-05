إصابة خطيرة لمسنّ دهسه مستوطن جنوب الخليل

أصيب مساء اليوم الأربعاء، مسن بجروح خطرة جراء تعرضه للدهس خلال تصديه لقوات الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلّة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل، فؤاد العمور، القول، إن قوات الاحتلال "استولت على عدد من مركبات المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا، وتصدى لهم مجموعة من النشطاء، ما أدى إلى إصابة الناشط الشيخ سليمان الهذالين (75 عاما) بجروح خطرة جراء دهسه من قبل ’الونش’ المرافق لقوات الاحتلال".

وأضاف أن طواقم الإسعاف نقلت الهذالين إلى مستشفى الميزان، ووصفت مصادر طبية حالته بالخطرة، نتيجة تعرضه لكسر بالجمجمة.

فيما قال طارق الهذالين، ابن شقيق الناشط الهذالين، إن "سائق شاحنة إسرائيلي وبأمر من الشرطة الإسرائيلية دهس عمي سليمان مما أدى لإصابته بجراح بليغة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

ولفت إلى أن الحادث وقع بينما كان الهذالين يعترض على مصادرة الشرطة الإسرائيلية مركبات تقول إنها غير مرخصة في قريته أم الخير.

وأضاف أنه تم نقل الهذالين إلى مستشفى الميزان في مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وسليمان الهذالين هو ناشط في مقاومة الاستيطان.

وتقع قرية أم الخير، حيث يقيم الهذالين، إلى الشرق من بلدة يطّا جنوبي الخليل، وتسكنها عشيرة الهذالين منذ عام 1956، واشتدت معاناتها بإقامة مستوطنة "كرمئيل" على أراضيهم.

إصابات خلال مواجهات شمالي الضفة

وأُصيب العشرات بحالات اختناق، اليوم، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، شمالي الضفة الغ.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان ببلدة قريوت جنوب مدينة نابلس، بشار القريوتي، إن أهالي بلدته تصدوا لاقتحام عشرات المستوطنين إحدى المزارع بها حيث عاثوا فيها تجريفا، وعلى إثرها تدخل جيش الاحتلال.

وأوضح أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين؛ مما أدى لإصابة مواطن بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيا.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال لاحق المواطنين داخل البلدة.