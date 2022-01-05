وفاة شاب من عكا إثر إصابته بنيران حارس ناد ليلي

أعلن الأطباء في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا، اليوم الأربعاء، وفاة الشاب موسى شادي عبد الهادي (20 عاما) من عكا متأثرا بإصابته الحرجة إثر إطلاق النار عليه من قبل حارس في ناد ليلي بحيفا، فجر يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وبحسب الشبهات، فإن الضحية وشابا آخر أطلقا النار صوب النادي الليلي قبل أن يرد الحارس بإطلاق عيارات نارية. والحارس (46 عاما) من سكان عكا، وحققت الشرطة معه في أعقاب الحادثة. وكان الضحية قد أصيب برأسه وخضع للعلاج في المستشفى إلى أن فارق الحياة، اليوم.

الضحية موسى عبد الهادي

وقالت الشرطة، في حينه، إن خلفية الجريمة، التي وقعت في جادة "هستدروت" بالقرب من مفرق السعادة في المنطقة الصناعية التجارية (تشيك بوست)، غير واضحة.

وذكرت مصادر محلية أن الحراس رفضوا إدخال الشاب إلى الملهى فغادر المكان، ثم عاد برفقة شاب آخر وأطلق النار على الملهى، فرد الحارس بإطلاق النار وأصابه بجروح بالغة الخطورة، توفي متأثرا بها.

ومما يذكر أن والد الضحية سقط ضحية جريمة قتل قبل نحو 15 عاما.

وفي سياق متصل، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها اقتُرفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين، والآلات الحادة، والدهس، وغيرها.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2020؛ 100 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وقُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في العام 2019، وفي العام 2018 بلغت حصيلة الضحايا 76 بينها 14 امرأة؛ فيما قُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في العام 2017.