كورونا بالبلاد: 12 ألف إصابة جديدة ترفع الحالات النشطة لـ57858

شخصت 11978 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس الثلاثاء، في أعلى حصيلة يومية تسجل بالموجة الخامسة للجائحة، فيما واصلت الفحوصات الموجبة بتسجيل نتائج قياسية، مع الارتفاع المتواصل بالإصابات التي بحاجة لتسرير والإصابات الخطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وسجلت منذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا 3015 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الإصابات النشطة إلى 57858 إصابة، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 1423289 إصابة، بينما الحصيلة التراكمية لوفيات كورونا 8247 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

ومع تفشي الفيروس وانتشار المتحورة الجديدة "أوميكرون"، يلاحظ الارتفاع المتدرج بالإصابات التي بحاجة لرعاية طبية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 285 مصابا، بينهم 125 مصابا بحالة خطيرة، فيما تم ربط 38 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.في وقت بلغ معامل تناقل العدوى (R)، 1.92.

وفي ظل الحالة الوبائية، كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات كورونا ووسعت من دائرة محطات الفحص المتنقلة، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 18970 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 6.65% منها موجبة، وهي النتيجة الأعلى التي تسجل منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وسجل الأسبوع الأخير معدلات قياسية بالإصابات والحالات الخطيرة، حيث شخصت خلال 7 أيام 48376 إصابة جديدة بارتفاع بنسبة 256.8%، بمعدل إصابات يومي بلغ 6910 إصابات، بينما سجلت 77 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 42.6% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، مع تسجيل 4 وفيات بكورونا بارتفاع بنسبة 33.3%.

وعلى الرغم من تفشي الفيروس والارتفاع في معدل الإصابات والعدوى، إلا أن أعداد الذين تلقوا التطعيم ضد الفيروس، أمس الثلاثاء، كانت منخفضة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأمس الثلاثاء، تلقى 8901 الجرعة الأولى، غالبيتهم العظمى بجيل 5 سنوات إلى 11 عاما، بينما تلقى 10217 جرعة التعزيز، وبذلك بلغ إجمالي من حصل على الجرعة الأولى 6595473، بينما حصل على الجرعة الثانية 5941477، وبلغ إجمالي من حصل على الجرعة الثالثة 4284424.

اقرأ/ي أيضًا | الصحة الإسرائيلية: 10644 إصابة جديدة بكورونا أمس والحالات الخطيرة بارتفاع