جنين: الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي

اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية، مساء الجمعة، محمد الزبيدي نجل الأسير والقيادي في حركة "فتح"، زكريا الزبيدي، في جنين، بحسب ما ذكر شهود عيان.

وبعد الاعتقال بفترة قصيرة، أطلق مجهولون النار على مقرّ المقاطعة في جنين.

شاهد| مصادر محلية: "الأجهزة الأمنية تعتدي بالضرب على محمد ابن الأسير زكريا الزبيدي وتعتقله في جنين".#فلسطين #نفق_الحرية pic.twitter.com/oypsqrwfcJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2022

وتظهر تسجيلات فيديو من المكان نشرها ناشطون اعتداء قوات الأمن الفلسطيني بالضرب، باليدين والهراوات على الزبيدي، أثناء اقتياده إلى إحدى مركبات الأمن، رغم أنه مقيّد.

وتسود أجواء متوتّرة المدينة، في أعقاب الاعتقال، وإطلاق النار.

وتشهد مدينة جنين ومخيّمها أجواء متوتّرة منذ أشهر. وتدّعي الأجهزة الأمنية للاحتلال أنها "خارجة عن سيطرتها وعن سيطرة السلطة"، وسبق أن اندلعت مواجهات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وبين مسلّحين فيها، آخرها في تشرين ثانٍ/نوفمبر الماضي.

وفي الفترة ذاتها، أجرت قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية حركة تنقّلات لقادة الأجهزة الأمنية في محافظة جنين.

وأشارت وسائل إعلام في الضفة الغربية إلى أنّ القرار "صدر عن رؤساء الأجهزة الأمنية، بأمر من الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس".

ونقل موقع "ألترا فلسطين" عن مصادر لم يسمّها، القول، إنّ "القرار الرئاسي سببه خروج مسيرة مسلّحة لكتائب القسام في تشييع القيادي في حركة حماس، وصفي قبها" حينها.

وشملت التنقلات بحسب المصادر "مدير جهاز المخابرات العامة في جنين، العميد محمد عبد ربه، وقائد منطقة جنين في جهاز الأمن الوطني، العقيد ركن باسم رشيد، ومدير جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين، العقيد طالب صلاحات، وكذلك مدير الأمن الوقائي في جنين، العميد مجاهد علاونة".

كما ذكرت تقارير صحافية أنّ "التغيير جاء بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على التعامل مع ظاهرة المسلحين" في جنين.