الفريديس: مصرع شاب في حادث طرق

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، من الفريديس مصرعه متأثرا بجروحه وأصيب طفل (6 سنوات) بجروح خطيرة في حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية على شارع 4 قرب البلدة، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 16:54 حول حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع 4 بمحاذاة الفريديس، وأقر الطاقم الطبي وفاة سائق الدراجة النارية فيما قدم العلاجات الأولية لطفل عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس و4 مصابين آخرين وصفت حالتهم بالطفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

وفي سياق حوادث الطرق، توفي الشاب معتصم عازم (17 عاما) من الطيبة، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته في حادث الطرق الذي وقع عند مدخل المدينة، وتوفي فيه صديقه كرم بلعوم (19 عاما)، وأصيب فيه آخران بجروح وصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطة، فجر يوم السبت الماضي.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن أربعة أشخاص بينهم مواطن عربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام الجديد ولغاية يوم 5 كانون الثاني/ يناير 2022.

ولقي 363 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحية في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.