الصحة الإسرائيلية: 29 ألف إصابة كورونا جديدة في نهاية الأسبوع

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، 28,889 إصابة جديدة بكورونا خلال نهاية الأسبوع، إثر إجراء 214,655 فحوصات لكورونا.

ووصلت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 9.48%، وارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا إلى 8259 منذ بداية الجائحة، إثر وفاة ستة مرضى منذ يوم الخميس.

وارتفع عدد مرضى كورونا إلى 106,107. ويرقد في المستشفيات 338 مريضا بكورونا، كما وسجلت الحالات المصنفة بالخطيرة ارتفاعا ووصلت إلى 172، و49 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي.

وتلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا 4,320,651 شخصا، والجرعة الثانية 5,962,302 شخصا، فيما تلقى الجرعة الأولى 6,620,174 شخصا.

وحذر خبراء اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا ("كابينيت كورونا") من احتمال ارتفاع الإصابات النشطة إلى "مليون خلال أسبوعين"، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسمية ("كان ١١")، مساء الخميس.

ويتبين أن الإصابات الخطيرة ترتفع بوتيرة منخفضة جدًّا مقارنة بموجات سابقة، لكنّ الخشية هي من تعطّل الاقتصاد. ومع ذلك، تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية تقليص الحجر للمصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض "بدءًا من الأسبوع المقبل"، وخفّضت دول كثيرة الحجر من 10 أيام إلى 7.

وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن إزالة جميع الدول من قائمة الدول الحمراء، ابتداء من منتصف الليلة الماضية.