  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية بالنقب

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 11:25

إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية بالنقب
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب، يبلغ 21 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انزلاق دراجة نارية على شارع 6 قرب مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 10:36 حول حادث انزلاق دراجة نارية على شارع 6، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة في منطقة البطن وأطراف جسده".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 8 أشخاص بينهم مواطن عربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام الجديد ولغاية اليوم.

ولقي 363 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحية في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#النقب

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ارتفاع جدي بعدد الإصابات بكورونا في أم الفحم وكفر قرع
ارتفاع جدي بعدد الإصابات بكورونا في أم الفحم وكفر قرع

2022-01-09

حوادث الطرق: الأطفال العرب الأكثر تعرضا للإصابة
حوادث الطرق: الأطفال العرب الأكثر تعرضا للإصابة

2022-01-09

عمل تطوعي لصيانة وحماية مقبرة قرية هوشة المهجرة
عمل تطوعي لصيانة وحماية مقبرة قرية هوشة المهجرة

2022-01-09

الأكثر قراءة

إسرائيل تتطلّع لتعويضات من واشنطن بعد التوصل إلى اتفاق مع طهران

إسرائيل تتطلّع لتعويضات من واشنطن بعد التوصل إلى اتفاق مع طهران

2022-01-08
الإفراج عن نجل الأسير الزبيدي

الإفراج عن نجل الأسير الزبيدي

2022-01-08
الإفراج عن رامي شعث مقابل التنازل عن جنسيته المصرية

الإفراج عن رامي شعث مقابل التنازل عن جنسيته المصرية

2022-01-08
مقتل إسرائيلي في أحداث كازاخستان

مقتل إسرائيلي في أحداث كازاخستان

2022-01-08
حالة الطقس: غائم إلى صاف نهارا وبارد ليلا

حالة الطقس: غائم إلى صاف نهارا وبارد ليلا

2022-01-08