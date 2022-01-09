إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية بالنقب

أصيب شاب، يبلغ 21 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انزلاق دراجة نارية على شارع 6 قرب مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 10:36 حول حادث انزلاق دراجة نارية على شارع 6، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة في منطقة البطن وأطراف جسده".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 8 أشخاص بينهم مواطن عربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام الجديد ولغاية اليوم.

ولقي 363 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحية في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.