19 قتيلا على الأقل بينهم 9 أطفال في حريق بمبنى في نيويورك

لقي 19 شخصا على الأقل، مصارعهم، جرّاء حريق في بناية شقق سكنية بمدينة نيويورك، قبيل انتصاف ليل الأحد.

ومن بين الضحايا، تسعة أطفال. ووصف مفوض الإطفاء بالمدينة، الحريق، بأنه أحد أسوأ الحرائق في الذاكرة الحديثة، بحسب ما افادت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وشب الحريق في مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة، إريك آدامز.

وقال آدامز الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوع، لشبكة "سي إن إن" إنه "تم التأكد من مصرع 19 شخصا، إضافة إلى العديد من المصابين في حالة حرجة"، موضحا أن 63 شخصا أصيبوا في الحريق.

وتحدث رئيس البلدية الجديد، وهو شرطي سابق من أصول إفريقية تولى منصبه في الأول من كانون الثاني/يناير، عن "مأساة حقيقية للمدينة وليس لحي برونكس فحسب".

وأظهرت مشاهد بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة نيران هائلة ودخانا أسود كثيفا يتصاعد من نافذة مبنى يضم طبقات عدة في حي برونكس المترامي في شمال نيويورك.

وكان عناصر الإطفاء قد أشاروا في حصيلة سابقة إلى إصابة ثلاثين شخصا.

وأسفر حريق، الأربعاء الفائت، في مبنى سكني في فيلادلفيا عن مصرع 12 شخصا بينهم ثمانية أولاد.

وتعاني نيويورك التي يقيم فيها نحو تسعة ملايين نسمة، أزمة سكن في العديد من أحيائها، فضلا عن تقادم مبان عدة وافتقارها الى الصيانة اللازمة.

بدوره، أكد كبير مستشاري العمدة إريك آدامز، ستيفان رينغل، أن أكثر من ستين شخصا أصيبوا وما زال 13 شخصا في حالة حرجة في المستشفى.

ووفقًا لقسم إطفاء نيويورك فقد استجاب ما يقرب من 200 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث يوم الأحد في مبنى توين بارك للشقق السكنية، وهي بناية مكونة من 19 طابقًا في شارع 181 الشرقي.

وقال مفوض قسم إطفاء نيويورك، دانييل نيغرو، إن رجال الإطفاء "عثروا على ضحايا في كل طابق وكانوا يخرجونهم بسبب توقف القلب والجهاز التنفسي... هذا أمر غير مسبوق في مدينتنا. نتوقع أن يكون هناك العديد من القتلى".

وقارن نيغرو شدة الحريق بحريق نادي "هابي لاند" الاجتماعي، الذي قتل فيه 87 شخصًا في عام 1990 عندما أشعل رجل النار في المبنى بعد أن دخل في جدال مع صديقته السابقة وطُرد من النادي.

ووفقًا لنيغرو، نشب حريق يوم الأحد في شقة، تمتد في الطابقين الثاني والثالث. وقال إن رجال الإطفاء وجدوا باب الشقة مفتوحا، مما سمح للنيران على ما يبدو بالتسارع ونشر الدخان بسرعة.

ولا يعتقد أن مصدر الحريق مشبوه ولكن السبب قيد التحقيق.