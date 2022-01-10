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مصرع رضيع في حادث دهس بالنقب

تاريخ النشر: 10/01/2022 - 10:07

مصرع رضيع في حادث دهس بالنقب
منظر عام لتل السبع (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الطفل أمير وليد أبو غانم (عامان) من تل السبع مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لحادث دهس في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 9:43 حول رضيع أحيل لتلقي العلاج في عيادة محلية بتل السبع بعد تعرضه لحادث دهس وهو فاقد للوعي، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له إذ عانى جروحا حرجة".

الطفل أمير أبو غانم

وأقر الطاقم الطبي، لاحقا، وفاة الرضيع بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

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#النقب
#حوادث الدهس
#تل السبع

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