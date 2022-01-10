  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة في حادث طرق على شارع 6

تاريخ النشر: 10/01/2022 - 14:12

إصابة خطيرة في حادث طرق على شارع 6
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 34 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين شاحنة ومركبة على شارع 6، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 13:15 حول حادث طرق بين شاحنة ومركبة على شارع بمحاذاة محور طرق ’شورك’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشاب عانى جروحا خطيرة".

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب كان عالقا في المقعد بجانب السائق وهو يعاني من جروح خطيرة في أنحاء جسده، وعلى الفور جرى تخليصه وتقديم العلاجات الأولية وهو بحالة غير مستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#شارع 6

إصابة خطيرة في حادث طرق على شارع 6

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حيفا: تصريح مدع ضد 3 شبان في جريمة قتل مهران مغربي
حيفا: تصريح مدع ضد 3 شبان في جريمة قتل مهران مغربي

2022-01-10

الطيرة: السجن 14 عاما ونصف لشاب حاول قتل مدير مصنع وعامل
الطيرة: السجن 14 عاما ونصف لشاب حاول قتل مدير مصنع وعامل

2022-01-10

مواجهات واعتقالات إثر استئناف تجريف الأراضي بالنقب
مواجهات واعتقالات إثر استئناف تجريف الأراضي بالنقب

2022-01-10

الأكثر قراءة

داخلية غزة تكشف تفاصيل اغتيال الموساد لفادي البطش

داخلية غزة تكشف تفاصيل اغتيال الموساد لفادي البطش

2022-01-09
المصادقة على قانون شاكيد لمنع لم الشمل

المصادقة على قانون شاكيد لمنع لم الشمل

2022-01-09
مفاجأة حول مصير مبابي مع باريس سان جيرمان!

مفاجأة حول مصير مبابي مع باريس سان جيرمان!

2022-01-09
حالة الطقس: مغبر نهارا وأمطار متفرقة ليلا

حالة الطقس: مغبر نهارا وأمطار متفرقة ليلا

2022-01-09
إصابات في جرائم إطلاق نار في اللد والمكر وكفر ياسيف

إصابات في جرائم إطلاق نار في اللد والمكر وكفر ياسيف

2022-01-09