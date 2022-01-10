إصابة خطيرة في حادث طرق على شارع 6

أصيب شاب، يبلغ 34 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين شاحنة ومركبة على شارع 6، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 13:15 حول حادث طرق بين شاحنة ومركبة على شارع بمحاذاة محور طرق ’شورك’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشاب عانى جروحا خطيرة".

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب كان عالقا في المقعد بجانب السائق وهو يعاني من جروح خطيرة في أنحاء جسده، وعلى الفور جرى تخليصه وتقديم العلاجات الأولية وهو بحالة غير مستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.