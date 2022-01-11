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إصابة حرجة في حادث عمل بجديدة المكر

تاريخ النشر: 11/01/2022 - 15:16

إصابة حرجة في حادث عمل بجديدة المكر
(توضيحية - تصوير مركز حيان)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب من الضفة، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث عمل ببلدة جديدة المكر، اليوم الثلاثاء.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن سقوط العامل عن علو 3 أمتار في ورشة بناء، لأسباب لم تتضح بعد.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا حرجة في منطقة الرأس.

وأحيل الشاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#جديدة المكر

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